Hoje (17) tem tarde de lazer e saúde do Sesc no Lago do Amor

Sabe-se que a prática de esportes, recreação, cuidados com a saúde e atividades culturais traz inúmeros benefícios para o corpo e a mente. Além de proporcionar a fuga do sedentarismo, o bem-estar gera muitos benefícios à saúde e à socialização dos indivíduos. Nesse sentido, o Sesc, oferece diversos serviços neste domingo, 17 a partir das 14h no Lago do Amor em Rio Branco.

Jogos recreativos, atividades culturais, música, exposição, serviço de saúde, beleza são algumas das atividades realizadas pelo Sesc neste domingo em parceria com o Senac.

O bem-estar traz inúmeros benefícios para a saúde, combate a doenças de coração, pressão alta, diabetes, obesidade, entre outras. Além disso, as atividades físicas ajudam na socialização do indivíduo e sensação de bem-estar, contribuindo para uma melhora na qualidade de vida das pessoas.

Lazer no Sesc

Transformar o tempo livre em uma experiência memorável é a proposta do Lazer no Sesc. Por meio de uma ampla estrutura e projetos variados, direcionados a todas as faixas etárias, a instituição proporciona oportunidades de descanso, diversão, aprendizado e convívio social.

Praticar esportes, viajar, frequentar uma academia, participar de atividades recreativas ou simplesmente relaxar em espaços de convivência são algumas das ações oferecidas pelo Sesc como forma de contribuir para o bem-estar social.

Saúde no Sesc

É missão do Sesc promover ações socioeducativas que contribuam para o bem-estar social dos trabalhadores, seus familiares e comunidade. No campo da saúde, por meio de ações de Educação em Saúde, Cuidado Terapêutico, Nutrição e Saúde Bucal, o Sesc desenvolve atividades que contribuem para a melhoria da qualidade de vida, por meio da promoção, prevenção e recuperação da saúde, adotando uma visão integral das condições de vida do indivíduo e da coletividade.

Cultura no Sesc

O Sesc atua na área de Cultura como disseminador de vivências e valores. O estímulo ao debate e à reflexão, a valorização do artista, a promoção e difusão das manifestações artístico-culturais são bases do trabalho realizado pela instituição em todo o país.