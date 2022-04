Audiência pública sobre Eficiência Energisa aberta até 28/4

A Energisa realiza entre 29 de março e 28 de abril Audiência Pública sobre o seu Programa de Eficiência Energética (PEE), cujo principal objetivo é promover o uso eficiente da energia elétrica por meio de projetos inovadores nas localidades onde a companhia está presente. O programa, realizado em parceria com a Aneel, é alinhado à agenda de sustentabilidade da empresa.

“Os projetos selecionados trazem benefícios reais ao dia a dia de nossos clientes, demonstrando nosso comprometimento com as regiões onde atuamos, com nossos clientes e o planeta. A audiência é o momento no ano que paramos e ouvimos a sociedade”, explica Thiago Oliveira, coordenador de Eficiência Energética do Grupo Energisa

Qualquer pessoa que tenha interesse em contribuir ou tirar dúvidas sobre o PEE pode participar solicitando por e-mail ou carta. Os documentos a serem preenchidos poderão ser solicitados por meio do endereço eletrônico [email protected] ou na sede da empresa.

Para mais informações, Chamadas e Audiências Públicas (grupoenergisa.com.br)