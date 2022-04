Aranhas em casa, na escola: as pessos devem terr medo delas?

Algumas aranhas aparecem dentro de casa, na escola e nos meios de transporte porque vivem exclusivamente no ambiente urbano. E isso não tem nada a ver com falta de limpeza: é porque elas preferem locais fechados, com pouca luminosidade e com presença de insetos, seu alimento favorito. Por isso, é bem comum encontrá-las atrás do sofá, dentro de armários e tecendo suas teias no teto sob nossas cabeças.