Sindmed denuncia “kit” na inauguração de nova ala do PS

O Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed) encaminhará ao Ministério Público Estadual (MPE) denúncias relacionadas ao suposto “kit inauguração” que teria sido utilizado para a inauguração da nova enfermaria de 120 leitos do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb). As queixas foram realizadas por servidores que enviaram fotos de serviços inacabados.

As imagens ainda demonstram a existência de camas sem colchões, móveis que teriam sido retirados da ala de tratamento de coronavírus do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into) para serem usados para se fazerem fotografias no local. Tomadas e encanamentos de passagem de oxigênio e outros gases medicinais aparecem vedados, sem a possibilidade de utilização destes equipamentos.

As fotos apontam também falha em piso vinílico de baixa qualidade e instalado recentemente na UTI antiga. Ainda é possível de se constatarem danos em paredes do corredor para o centro cirúrgico devido à retirada dos batedores (proteções) das paredes, resultando em danos causados pela batida de macas nos locais.

No prédio que representou a verticalização do hospital, inaugurado no primeiro ano de gestão de Gladson Cameli, ainda possui um buraco no forro do quinto andar, área utilizada para abrigar a Unidade de Tratamento Intensiva (UTI).

A nova ala do Huerb, que custou R$ 18,4 milhões, foi inaugurada na segunda-feira, 04, pelo governador. No local, consta banheiro que não teria ralo para escoar a água da limpeza do ambiente, que precisa ter cuidado redobrado com a higienização.