O Mutirão Opera Acre é uma iniciativa do governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) para prestar assistência imediata a pacientes que há anos aguardam cirurgias, espera que aumentou em razão da pandemia.

A ação em saúde está sendo levada a todas as regiões do estado, com o objetivo de acabar com as filas de espera de pacientes que aguardam por cirurgias de hérnia, fimose e vesícula.

Na edição que está sendo realizada neste fim de semana em Brasileia, no primeiro dia, na quinta, 14 de abril, foram realizadas 11 cirurgias e a expectativa é que neste sábado, 16, sejam operados mais 25 pacientes, somando 36 atendidos, todos da Regional Alto Acre, que abrange Xapuri, Epitaciolândia, Brasileia e Assis Brasil.

Atendimento beneficia pacientes de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri e Assis Brasi. Foto: cedida

Para o próximo fim de semana está previsto mais uma edição do mutirão, dessa vez na Fundação Hospital do Acre (Fundhacre), quando serão atendidos pacientes de Sena Madureira e Manoel Urbano. Depois, segue ocorrendo em Tarauacá, Feijó e em Cruzeiro do Sul a partir de maio.