O governo do Acre, por meio da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac), realizou a entrega de um autoclave na última quinta-feira, 14, em Porto Acre.

Autoclave é um tratamento químico realizado com madeira e bambu, com o objetivo de deixar esses materiais resistente a apodrecimento e outros agentes biológicos decompositores, como fungos e insetos.

O projeto foi fruto de parceria do Governo do Acre com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), por meio de convênio com a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e da Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac) com o projeto CVT Bambu, que instalou uma bambuzeria, também em Porto Acre.

O equipamento é o pioneiro nas ações de autoclave no Acre. Foto: cedida.

O terreno de construção do autoclave, que é a Divisão da Indústria Florestal Integrada da Funtac, foi entregue no início da gestão, em 2019, abandonado. O governo do Acre, desde então, se esforçou para realizar a revitalização da serraria, a marcenaria, a estrutura administrativa, além de pavimentar o trecho interno desta unidade.

De acordo com a diretora presidente da Funtac, Missara Guimarães, a usina de tratamento de madeira e bambu é um importante avanço para o Acre.

“Agora o Estado do Acre, terá uma usina para tratamento de madeira e bambu para que possamos valorizar a matéria prima local. Através do MCTI, com o Convênio do CVT Bambu, poderemos tratar e construir edificações e uma infinidade de produtos originários do Bambu e da Madeira. Valorizar a mão de obra local e os insumos, são prioridades para o governo”, ressalta.

Além da entrega do autoclave, a Funtac também realizou uma capacitação para os profissionais técnicos da instituição para o manejo adequado do equipamento e dos materiais de madeira e bambu.

Os servidores da Funtac participaram de capacitação no manejo do autoclave. Foto: cedida.

“É muito gratificante para nós técnicos da instituição a valorização da mão de obra dos servidores da casa. Isso mostra o compromisso para a continuidade das ações do governo no futuro”, enfatizou Antônio Souza, técnico florestal da Funtac.

O gestor de políticas públicas, Tom Sérgio, explica que esse maquinário possibilita ao governo manejar e usar alternativas ecológicas que auxiliam a população.

“A ação mostra o compromisso do governador, Gladson Cameli, em criar novas tecnologias e alternativas para a população do acreana. É o primeiro equipamento dessa magnitude instalado no Acre. Isso vai agregar valor aos produtos do estado”