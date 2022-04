TRE do Acre aprova Plano de Logística Sustentável até 2026

O Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC) aprovou o Plano de Logística Sustentável (PLS) para o período de 2021 a 2026. O documento reforça o compromisso do Tribunal em investir em um futuro sustentável. A adoção do PLS pelos órgãos do Judiciário é atualmente disciplinada pela Resolução CNJ n. 400/2021, com a definição de ações e indicadores que promovem a qualidade de vida na sociedade.

“O PLS é ferramenta de planejamento que permite a institucionalização de práticas de sustentabilidade, visando à racionalização de gastos e consumo, à gestão adequada dos resíduos, à sensibilização dos servidoras e servidores em questões socioambientais, à melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho e à promoção da inclusão social, da equidade e da diversidade”, explicou o presidente do TRE-AC, desembargador Francisco Djalma.

O Plano traça objetivos, metas e indicadores de desempenho para 14 eixos temáticos. As ações a serem desenvolvidas terão, como premissa, o uso eficiente de insumos, matérias e serviços, o que implicará em ganho não só para a instituição, mas também para toda sociedade, dada a finalidade maior da adoção de tais medidas: a diminuição de impactos ambientais negativos.