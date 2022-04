Gabriel Freire/Agência de Notícias do Acre –

O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), trabalha na recuperação de quatro balanças de pesagem no estado. A recuperação é mais uma determinação do governador Gladson Cameli, em apoio à reativação e recuperação das instalações e aferição das mesmas.

Em Feijó, o governador Gladson Cameli garantiu os trabalhos de instalação de uma balança de pesagem na sede da autarquia no município, com o objetivo de colocar o equipamento em operação para aumentar a produtividade na usina do município.

De acordo com o gerente regional do Deracre em Feijó, Jorge Luís Silva, a obra tem avançado e os agentes da autarquia têm trabalhado para garantir que o equipamento seja instalado.

“Temos trabalhado, apesar das chuvas na região, e esse é mais um equipamento que havia sido abandonado pela gestão anterior e que o governador Gladson Cameli pediu que fosse reformado”, enfatizou o gerente.

A conclusão da instalação da balança de pesagem deve proporcionar maior precisão no controle de insumos produzidos pela usina de Feijó, que tem capacidade de produção de mais de 60 toneladas de asfalto por dia.

Ao longo dos últimos anos, o governo do Estado, por meio do Deracre, tem realizado investimentos significativos, bem como tem se pautado no zelo com o patrimônio e, dessa forma, otimizado os trabalhos.

Em Brasileia uma balança de pesagem vem sendo instalada. Além disso, os agentes do Deracre trabalham na revitalização da sede da autarquia no município.

“Nossas equipes trabalham incansavelmente na instalação dos aferidores de pesagem no estado. Essa balança de pesagem de Brasileia e reforma da sede é mais um bem público que o governo Gladson está devolvendo para a população e isso demonstra o cuidado que essa gestão tem com ela”, enfatizou o presidente do Deracre, Petronio Antunes.

Além disso, em Rio Branco, o Deracre reformou o prédio do posto de inspeção e realizou a instalação de uma balança de pesagem na AC-90, localizada na Transacreana. O prédio reformado dispõe de um novo estacionamento, sala especial com ar-condicionado, banheiro, dormitório e praça com bancos de madeira. Além disso, o local conta com nova pintura, cobertura, calçada, meio-fio e paisagismo.

Petronio Antunes destaca a importância da reforma: “É uma determinação do nosso governador Gladson em garantir a revitalização de mais um local com base em um plano de reativação e recuperação das instalações dos prédios públicos”.

Na regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul, os insumos comprados para obras executadas pelo Deracre nos municípios são conferidos na balança de pesagem localizada na sede da autarquia, no intuito de atestar se foram entregues na quantidade correta.

Além disso, por determinação do governador Gladson Cameli, a matriz regional da autarquia foi beneficiada com uma reforma, que tem prosseguido com os trabalhos graças ao empenho dos agentes técnicos.

“O governador Gladson Cameli garantiu todo apoio à sede do Deracre em Cruzeiro do Sul, com essa reforma do prédio e com a instalação de uma balança de pesagem, um equipamento essencial para execução dos trabalhos”, enfatizou o gerente local, José Mauri Barboza.

Os trabalhos do Deracre seguem por todo o estado e visam garantir a melhora da qualidade de vida dos acreanos, além de facilitar a trafegabilidade em todo o Acre.