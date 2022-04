No ano de 2021 a Ouvidoria do Judiciário do Acre realizou 1.275 atendimentos entre críticas, denúncias, dúvidas, elogio, pedido de informação e reclamação, conforme dados apresentados pelo Órgão a gestão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Desse total de atendimentos, 82,82% foram pedidos de informação, 12% de reclamações e os o restante foram críticas, com 0,24%, denúncias, com 2,82%, e elogios, 1,33%. Esses dados revelam que a população está interessada em obter informações sobre a Justiça estadual, usando esse instrumento de controle social e participação popular da administração pública que é a Ouvidoria.

Outro dado que comprova a adesão das pessoas aos canais de atendimento eletrônicos é a maneira que os pedidos foram encaminhados ao Órgão. Dos 1.275 atendimentos, 891 pedidos foram feitos por teleatendimento, ou seja, pelos telefones 0800 7213040 e 3211-5535; 311 pessoas usaram o formulário eletrônico disponível neste link; 49 enviaram seus pedidos pelo email, [email protected]; e, somente 24 foram feitos por ofício.

Além disso, outro destaque do relatório de trabalho de 2021 da Ouvidora é que de todos os pedidos apenas um ainda está em análise, os outros 1.274 já foram resolvidos. Isso comprova o compromisso e a eficiência da Ouvidoria com os cidadãos e cidadãs que procuram esse canal. O desembargador Luís Camolez, era o Ouvidor até outubro/21.

Esses atendimentos contribuem com a promoção de mudanças e aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e do atendimento ao cidadão e cidadãs, pois ao ouvir e registrar as manifestações da comunidade acerca do serviços executados, o Judiciário avança.

Imagem da porta da Ouvidoria entreaberta com destaque para placa na porta, onde está escrito “Ouvidoria”

Deseja atendimento?

A Ouvidoria do Judiciário do Acre é canal direto com a população que deseja pedir informações, reclamar, apresentar denúncias elogiar ou tirar dúvidas. Esse serviço é essencial para a melhoria dos serviços. Então, se você precisa de atendimento pode:

-preencher formulário neste link;

-ligar para os telefones (68) 3211-5535 e 0800-721 3040;

-usar o disk corrupção, 0800 7211415;

-enviar email [email protected];

-postar carta postal pré-selada;

-e, buscar atendimento presencial, das 7h às 14h, na própria sede da Ouvidoria, localizada no prédio dos Juizados Especiais Cíveis, na Cidade da Justiça, Rua Paulo Lemos de Moura Leite, 878. Portal da Amazônia.