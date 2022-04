Saúde do Estado realiza cirurgias eletivas durante feriadão no Acre

Não há sol, chuva ou feriado que impeça as equipes da Saúde do Estado de levarem os atendimentos necessários à população acreana. Por isso, durante o feriadão será realizado, nos dias 15, 16 e 17, em Brasileia, um mutirão de cirurgias no Hospital Regional do Alto Acre, atendendo os pacientes já regulados de toda a região. Durante o feriadão será realizado, nos dias 15, 16 e 17, em Brasileia, um mutirão de cirurgias. Foto: Odair Leal/Secom Ainda, como parte do cronograma de realização de cirurgias do projeto Opera Acre, cerca de 16 procedimentos cirúrgicos de pediatria e mais três de cabeça e pescoço serão realizados neste sábado, 14, na Fundhacre. Vale ressaltar que as cirurgias de cabeça e pescoço são de média e alta complexidade, não podendo, portanto, ser agendados muitos procedimentos em uma mesma data. Consultas pré-cirúrgicas de cabeça e pescoço Ainda, dando continuidade à programação do projeto Opera Acre, desenvolvido pela Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), foram realizadas nesta quarta-feira, 13, consultas pré-cirúrgicas de cerca de 20 pacientes que aguardavam na fila de espera para o procedimento cirúrgico na especialidade de cabeça e pescoço. A realização das cirurgias dos 20 pacientes ocorre ainda entre abril e maio, comprovando que o empenho das equipes do Complexo Regulador da Sesacre, em parceria com as equipes da Fundação Hospital Estadual do Acre (Fundhacre), onde são realizados os procedimentos, resultam na assistência efetiva à população. O projeto Opera Acre O governo do Acre, por meio da Secretaria de Saúde, criou o projeto Opera Acre, que tem como objetivo dar vazão às filas de cirurgias eletivas e consultas nos municípios do estado. A estratégia é possibilitar ao paciente a realização do procedimento cirúrgico na sua cidade de origem, garantindo maior conforto e comodidade.