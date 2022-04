Piaba diz que novo horário de votação no Acre traz prejuízos

Na sessão desta terça-feira (12), o vereador Francisco Piaba (Democratas), tratou a respeito do novo horário de votação. O parlamentar destacou que a decisão do TSE pode gerar um número de abstenção grande em todo estado, tanto por causa da logística como também por falta de conhecimento dos eleitores acerca da mudança. Além disso, o parlamentar também destacou a dificuldade dos moradores da zona rural, devido as condições de trafegabilidade da maioria dos ramais.

“É muito preocupante, a gente vê as pessoas chegando atrasada nas suas sessões por causa de um ramal com lama que muitas vezes não passa nenhum caminhão, às vezes uma árvore cai aí dificulta mais ainda. Eu acredito que isso será muito prejudicial para a nossa eleição, vamos ter uma falta muito grande das pessoas com esse horário”, disse o vereador.

Ao final, o parlamentar destacou agenda realizada na Vila Acre e no Bairro Distrito Industrial e apresentou indicações ao Executivo de melhorias para as ruas.