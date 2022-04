Lene Petecão solicita reativação do aplicativo “Meu Ônibus”

Compreendendo a necessidade em manter aos usuários do transporte coletivo bem informados, especialmente com o retorno das aulas presenciais na rede pública de Rio Branco, a vereadora Lene Petecão (PSD) solicitou ao prefeito Tião Bocalom e à Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (RBTrans) a reativação do aplicativo “Meu Ônibus”.

A indicação foi apresentada na sessão da Câmara de Vereadores desta terça-feira, 12. O aplicativo que era utilizado por mais de 10 mil usuários, foi desativado no início da pandemia da Covid-19.

“Vale salientar que o aplicativo Meu Ônibus evitava que as pessoas passassem horas nas paradas de ônibus, à mercê de assaltos e outras violências. Outro ponto de destaque é que 90% do público que utilizava o App era composto por estudantes e universitários, que com o retorno das aulas presenciais precisam dessa tecnologia ativa”, destacou a vereadora Lene Petecão.

No aplicativo é possível identificar a rota, horários de chegada e saída dos coletivos, otimizando o tempo dos cidadãos nas paradas de ônibus e evitando possíveis situações de violências.