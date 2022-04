A Seccional Acre agora tem novos integrantes das comissões nacionais do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB). Os conselheiros federais, Helcínkia Albuquerque dos Santos e Alessandro Callil, agora são, respectivamente, presidente da Comissão Especial de Direito Processual Penal e procurador adjunto da Procuradoria Especial de Direito Tributário do CFOAB.

Mestre em Direito e doutoranda em Ciência Jurídica, Helcínkia Albuquerque atua há quase duas décadas na advocacia e na docência, com um olhar atento às ciências criminais e à preservação da dignidade da pessoa humana.

“Me sinto tomada por um misto de sentimentos: gratidão, satisfação e senso de responsabilidade. E, nesse momento de triunfo, não posso deixar de agradecer a confiança e o apoio a mim conferidos pelo presidente da OAB/AC Rodrigo Aiache e pela vice-presidente Socorro Rodrigues. O desafio é grande, mas coragem é adjetivo que nunca me faltou. Desse modo, conduzirei a Comissão, zelando pela legislação garantista, pela liberdade, pela democracia e pelo respeito à advocacia criminal, como caminho para a verdadeira Justiça”, disse Helcinkia Albuquerque.

Renovação

Outros nove advogados acreanos também foram indicados às comissões nacionais. Dentre os conselheiros federais e a diretoria da Seccional, foram escolhidos: as conselheiras suplentes, Célia Barros, para a Comissão Nacional da Mulher Advogada, e Raquel Eline para a Secretaria da Comissão Nacional da Advocacia Pública, o conselheiro Harlem Moreira e o tesoureiro da OAB/AC, Carlos Lamas, ambos para a Comissão Nacional de Relações Internacionais.

O secretário-geral da OAB/AC, Thalles Vinicius Sales, foi designado como um dos nove membros da Comissão Nacional de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia.

“Confesso que fiquei feliz e emocionado por ter recebido das mãos da minha querida professora Helcinkia Albuquerque essa nomeação, que é fruto do reconhecimento da história que tenho à frente das Prerrogativas da OAB/AC. Prometo ser uma das vozes incansáveis na defesa das prerrogativas dos advogados de todo o Brasil”, destacou Thalles Vinicius.

Dentre os demais representantes da Seccional Acre, foram nomeados: Paula Belmino para a Comissão Nacional da Advocacia Jovem, Andrias Sarkis para a recém-criada Comissão Especial de Combate à Corrupção e à Impunidade, Kaio Marcellus Pereira para a Comissão Nacional de Defesa da República e da Democracia, além de Mário Jorge de Deus para a Comissão Especial de Direito Desportivo.