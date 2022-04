Zequinha Lima: “turismo está na vocação de Cruzeiro do Sul”

Os trabalhos realizados entre a Secretaria Municipal de Turismo e Empreendedorismo, Conselho Municipal de Turismo e os setores privados interessados na exploração da atividade turística vem surtindo um bom resultado no avanço da atividade. A avaliação é do coordenador de turismo da Federação de Comércio do Acre – Fecomercio, João Bosco Nunes.

Bosco realizou nos ultimos dias uma série de visitas técnicas, a fim de avaliar os avanços do setor de turismo nos últimos anos. Ele afirmou estar impactado com o crescimento da atividade nos últimos anos.

O objetivo da visita do representante da Fecomércio foi apresentar o projeto “Aqui tem Turismo” , que ocorre em parceria com a Secretaria de Estado de Turismo, Fecomércio e Sebrae.

As visitas incluíram a comunidade ribeirinha do rio Croa, a Terra indígena Puyanaua e o Parque Nacional da Serra do Divisor. Também aconteceram encontros com representantes do ICMBio e Funai, além das secretarias de Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

“Saímos daqui absurdamente impactados, de maneira positiva, em ver que o turismo está cada vez mais se consolidando em Cruzeiro do Sul, em especial. E já é um case de sucesso para outras cidades, inclusive a capital Rio Branco. A parceria e interação entre secretarias de turismo, conselho, setor empresarial é invejável, um case de sucesso não apenas para o Acre, mas para toda região norte”, disse o coordenador de turismo da região norte.

A secretaria municipal de turismo e empreendedorismo vem ajudando a consolidar a atividade onde já existe o potencial turístico, como é o caso da comunidade ribeirinha do rio Croa, no entanto, para o avanço da atividade faz-se necessário investimentos em infraestrutura que dependem de um conjunto obras. No caso do Croa, por exemplo, foram feitos investimentos no asfaltamento do acesso, a regularização da coleta de lixo, a ampliação do fornecimento de água potável e a organização do setor para a preservação dos atrativos naturais.

“Desde o início da gestão a secretaria de turismo vem se preocupando em trabalhar organizando o setor, conhecendo as demandas de quem trabalha com o turismo em Cruzeiro do Sul e propondo soluções para melhorar cada vez mais essa atividade que gera emprego e renda para tantas pessoas”, disse a secretária municipal de turismo e empreendedorismo Gleiciane Cruz.

“Durante muito tempo, falar do turismo como uma atividade importante na região era visto com desconfiança pelas pessoas. Hoje o turismo é uma realidade que emprega um número crescente de pessoas e ajuda a movimentar todo um setor da cidade que inclui restaurantes, lanchonetes, hotéis, transporte e etc. Vale lembrar também que mesmo no caso de os atrativos estarem localizados em outros municípios, como é o caso do Parque Nacional, ou da Terra Indígena Puyanaua, em Mâncio Lima, ou mesmo nas Terras Indígenas Yawanawá e Huni Kuin em Tarauacá, é o município de Cruzeiro do Sul que tem melhor absorvido esse fluxo, por dispor de uma boa rede hoteleira, e por sua vocação como cidade turística. Nossa gestão vai continuar procurando, cada vez mais, incrementar essa vocação”, disse o prefeito Zequinha Lima.