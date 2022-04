Programa já investiu R$ 5 milhões em execução de obras no AC

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria Ciência e Tecnologia (Seict) e do Programa de Estímulo à Construção Civil para Geração de Emprego e Renda (PEC-GER), já aplicou o montante de cinco milhões de reais para a execução de obras.

O montante é referente ao valor de projetos já licitados. O programa foi criado com o objetivo de atender pequenas reformas em todo o estado, por meio da contratação de micro e pequenas empresas. E para analisar os projetos, nesta terça-feira, 12, o comitê do PEC-GER se reuniu na Seict para dar seguimento às tratativas e definir as ações do programa.

Durante a reunião foram discutidas as ações e novas metas do programa. Foto: Fhaidy Acosta

Reuniram-se o titular da Seict, Assurbanipal Mesquita; o secretário de Desenvolvimento Urbano e Regional (Sedur), Luis Felipe Aragão; e representantes da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) e da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag); e, como membro colaborativo e de apoio às ações do Estado, o presidente da Federação das Indústrias do Acre (Fieac), José Adriano Ribeiro.

Foi feito um balanço geral do andamento dos projetos e das obras que estão contemplados no programa. O governo destinou um orçamento específico pra isso. “O modelo diferenciando contempla as micro e pequenas empresas da construção civil e beneficia as empresas sediadas no município da obra na hora da contratação. São obras de pequeno porte que é exatamente para ficarem adequadas à capacidade econômica do perfil dessas empresas”, destacou o gestou da Seict.

O secretário acrescenta que, além dos projetos que já estão dentro da PEC-GER, existe a previsão de mais um pacote de pequenas obras a serem lançadas nos próximos 30 dias. “Outra importante medida é que as pequenas obras do Parque Industrial de Rio Branco também farão parte da lista de trabalhos a serem executados pelo programa”, acrescentou Assurbanipal.

O PEC-GER visa contemplar todos os municípios, beneficiando os empresários da construção civil de todo o estado. As obras pertencentes ao programa têm um caráter de manutenção predial, que visa proporcionar um melhor ambiente de trabalho aos servidores.