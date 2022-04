Durante a audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), na manhã desta quarta-feira (13), que discutiu pautas referentes a marcha “Retomando o Brasil: demarcar territórios e aldear a política”, o presidente do parlamento acreano, deputado Nicolau Júnior (Progressistas), se solidarizou com as lideranças indígenas que marcaram presença no encontro.

“Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Sabemos o quanto este encontro é importante, pois visa chamar a atenção da bancada federal para barrar proposituras que tramitam no Congresso Nacional, nocivas aos povos indígenas. Uma mobilização justa e necessária”, enfatizou o progressista.

Levando em consideração a importância do encontro, Nicolau Júnior decidiu suspender a sessão para que a Comissão de Serviço Público pudesse dar continuidade à audiência pública que se encerraria às 10h.

“Esta Casa sempre estará aberta aos povos indígenas do nosso Estado para debatermos os mais diferentes temas que interessam a vocês. Neste sentido, para que o debate não seja interrompido pelo horário, a sessão está suspensa. Fiquem à vontade, uma boa discussão, e que Deus abençoe”, complementou o parlamentar.