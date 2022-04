Polícia Civil prende “Jiboia”, foragido da justiça em Rio Branco

Ascom/Polícia Civil do Acre

Na manhã desta terça-feira, 12, a Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoas – DHPP, deram cumprimento ao Mandado de Prisão em desfavor do nacional W. O. da S. de 27 anos, vulgo “Jibóia”, em uma residência localizada no bairro Praia do Amapá.

Após os investigadores conseguirem a informação do possível local onde o acusado estava escondido, foi dado voz de prisão e conduzido a delegacia.

Contra o indivíduo pesa a acusação de ser um dos autores do homicídio que vitimou Glaysson Ferreira, de 19 anos no bairro polo Benfica no ano de 2018.

O autor foi condenado no Tribunal do Júri a mais de 40 anos de reclusão em regime fechado.

A Polícia Civil do Acre vem intensificando suas ações e retirando de circulação indivíduos que andam á margem da lei e responsabilizando-os pelas práticas delituosas cometidas.