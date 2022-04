A pauta do bezerro no Acre voltou a ser tema do discurso do deputado José Luís Tchê (PDT), durante sessão ordinária desta terça-feira (12). O parlamentar disse que o preço da carne não será elevado devido a redução do ICMS na venda de novilhos.

O governo pretende assinar um decreto para reduzir 66,67% do Imposto sobre operações relativas ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

“Nunca vi tanta confusão, alguns dizendo que vai aumentar o valor da carne, que vai faltar bezerro. Estudei sobre essa pauta, o rebanho do Acre tem quatro milhões de cabeça de gado, produzimos em média 700 mil bezerros ao ano. São quase 33 mil famílias de pequenos pecuaristas, o grande problema é que primeiro se você quiser vender seu gado para o frigorífico, tem uma escala de 40 dias para matar e mais 30 para receber e isso prejudicava os produtores”, explicou.

Tchê seguiu dizendo que o Estado não vai perder receita, mas sim ter uma antecipação da mesma, vez que agora, determinado número de bezerros sairá da região. “Não vai faltar bezerro no Estado, há um limite para saída. É um assunto delicado e precisamos parabenizar a equipe do governo que tem se debruçado sobre esse tema”.