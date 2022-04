Apesar de a expectativa nacional ser um pouco melhor para a Páscoa 2022, os acreanos devem optar por versões mais baratas dos ovos de páscoa. As informações são do assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Acre (Fecomércio/AC), Egídio Garó. Em todo o País, as vendas devem totalizar R$ 2,16 bilhões neste ano, representando um aumento de 1,9% em comparação a 2021, segundo informações da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

Segundo a CNC, caso seja confirmada a previsão, o resultado ficará 5,7% abaixo do alcançado antes do início da pandemia de Covid-19, em 2019 (R$ 2,29 bilhões). Além disso, ainda de acordo com a análise, a valorização do real é a responsável por viabilizar o aumento do volume de importação de chocolates, que avançou 8% (1,43 mil toneladas) em relação ao ano passado.

Egídio Garó, no entanto, reafirma que, com base nos preços praticados em 2022, o consumo de ovos adquiridos em lojas de departamentos e supermercados deve ser baixo. “Os ovos de páscoa tradicionais, de marca e de tamanhos variáveis, serão substituídos por ovos menores e mais em conta, levando em consideração a renda da maioria das famílias acreanas. Contudo, mesmo com a preferência do consumidor pelos ovos de páscoa caseiros, produzidos por particulares, terá uma movimentação melhor, tendo em vista a variedade ofertada e menores preços”, diz.

Apesar de o número ainda estar aquém das 1,87 mil toneladas de chocolates importadas em 2019, antes da pandemia, o presidente da CNC, José Roberto Tadros, avalia o avanço como positivo. “O volume de importação de produtos típicos costuma ser um importante indicativo da expectativa do varejo para a data. Ainda não alcançamos a recuperação plena, mas o crescimento mostra que seguimos no processo de retomada”, afirma.

Menos bacalhau e itens mais caros

Outro item muito procurado nos dias que antecedem a Páscoa, o bacalhau, por outro lado, tem retração de 17% no volume de importações. Para o economista da CNC responsável pela pesquisa, Fabio Bentes, o recuo é uma estratégia do varejo. “É um indício de que o setor está apostando na melhor saída de produtos mais baratos a partir da aceleração dos índices gerais de preços”, avalia.

Ainda assim, a cesta de bens e serviços, composta por oito itens tipicamente consumidos durante a celebração, deverá ficar 7,0% mais cara do que no mesmo período de 2021 (na média, para um IPCA-15 na casa de 10,5%), representando a maior alta desde 2016, quando a variação foi de +10,3%. Entre os produtos, bolos e azeite de oliva se destacam, tendo apresentado tendência de avanço de 15,1% e 12,6%, respectivamente, nos últimos 12 meses. “O reajuste da cotação de commodities, como o trigo, tende a afetar o preço de alguns alimentos, entre eles alguns típicos da Páscoa”, lembra o economista da CNC.