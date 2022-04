Elynalia Lima –

Iniciou-se nesta segunda-feira, 11, o ano letivo da rede estadual de ensino. Na capital, milhares de estudantes utilizam o transporte coletivo pagando apenas R$ 1. Para ter acesso ao serviço, o estudante precisa estar com o Cartão Escolar atualizado. Em seu posto localizado na Praça Rosa da OCA Rio Branco, o Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo do Acre (Sindcol) é o responsável por oferecer esse atendimento. O documento é utilizado apenas em Rio Branco.

Atendimento é realizado na Praça Rosa da OCA. Foto: Assessoria Seplag

Para renovar o Cartão Escolar, o aluno precisa ter em mãos a Declaração Escolar atualizada, original e devidamente assinada por um representante da escola em que está matriculado, além do cartão utilizado para ter acesso ao transporte coletivo. O estudante pode realizar o serviço de renovação sozinho na OCA, sem a necessidade de agendamento.

Vale lembrar que a renovação do cartão escolar para estudantes do ensino superior não é realizada na central. Os alunos das faculdades e universidades devem procurar o posto de atendimento do Sindcol no campus da Universidade Federal do Acre (Ufac) em Rio Branco, de segunda a sexta, das 8 às 18h.

“O posto de atendimento da OCA oferece a renovação para alunos de ensino fundamental e médio, das 7h30 às 17h30. Os alunos de ensino técnico também devem procurar a OCA Rio Branco para renovar o seu cartão, portando, além da declaração escolar e o cartão, um comprovante de renda”, explica Francisca Britto, diretora da OCA.