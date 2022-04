O resultado preliminar da prova objetiva do concurso público para o cargo de Auditor Federal de Controle Externo – Área Controle Externo (AUFC-CE) do Tribunal de Contas da União já está disponível para consulta. Os candidatos também já podem conferir o gabarito oficial definitivo da prova. A banca organizadora do certame, Fundação Getúlio Vargas (FGV), publicou os documentos nesta terça-feira (12/4). Clique aqui para conferir.

Os candidatos aprovados na prova objetiva realizarão prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, na data provável de 22 de maio de 2022, das 13h às 19h, horário de Brasília (DF). As questões serão elaboradas a partir dos conteúdos previstos no Edital nº 001 TCU – 2021, de 28 de outubro de 2021.

Em seguida, haverá uma segunda etapa que consistirá em Programa de Formação, de caráter eliminatório, a ser realizado pelo Instituto Sezerdello Corrêa (ISC), a Escola Superior do TCU.

Vagas – Ao todo, estão previstas 20 vagas para lotação em Brasília, sendo 5% delas reservadas a pessoas com deficiência e 20% aos profissionais que concorreram a cotas para negros. O concurso público também determina a formação de cadastro reserva.

O concurso é válido por 24 (vinte e quatro) meses, contados da data da publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.