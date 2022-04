Jenilson quer digitalizar serviços na Assembleia Legislativa

O deputado Jenilson Leite disse nesta terça-feira (12) que está apresentando PL de digitalização dos serviços prestados pela Assembleia Legislativa do Acre.

“Precisamos superar o papel e o analógico. É algo que não é inventar a roda mas traz agilidade”, disse ele, que é possível melhorar a qualidade do serviço na Aleac.

É preciso valorizar os servidores e quem usa os serviços do Legislativo. Quem precisa de acessar algum projeto encontra dififuldade pois ele pode estar na fase de escaneamento ainda.

Leite discorreu sobre os indígenas acampados no Centro de Rio Branco. “Trazem em comum aos olhos das autoridades, pautas como o direito à saúde, educação, demarcação de terras”, disse.