O deputado Edvaldo Magalhães disse nesta terça-feira (12) que no auge da alagação em Jordão muita gente ficou solidário com o município e na semana passada começaram as entregas das cestas básicas adquiridas com emendas dos deputados.

“Achava que estavámos atrasados mas as cestas básicas da Defesa Civil Nacional ainda não chegaram”, disse.

Ele apelou ao Líder do Governo, Pedro Longo, quanto à ordem do serviço para executar o contrato de servidores de apoio na Educação.