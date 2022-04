Aulas não começaram na escola Neutel Maia; roubaram a fiação

O deputado Roberto Duarte disse nesta terça-feira (12) que a Escola Neutel Maia, em Rio Branco, informa que o ano letivo não começou por furto da fiação de aparelhos de ar-condicionado, o que deixou as salas sem climatização, e o pátio está lotado de galhos de árvores que ainda não foram removidos pelo poder público.

“Por esse motivo os alunos vão continuar sem aula presencial. Isso é falta de gestão e planejamento”, disse, criticando o governador Gladson Cameli que certa vez disse que o falta no governo do Acre é gestão pois dinheiro tem.

Ele voltou a criticar o Detran e a Energisa que consideram leis aprovadas e sancionadas são inconstitucionais. “Apreender veículo por falta de pagamento de IPVA é proibido. Está na lei”, disse.

Outro alerta é quanto a isenção da taxa de documentos no Governo do Acre em caso de desastres naturais.