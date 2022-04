Aprovado projeto que proíbe comércio de fogos de artifício com estampido no Acre

A Assembleia Legislativa do Acre aprovou nesta terça-feira (12) cinco projetos de lei abordando diferentes temas, sendo que proíbe facultar emprego ou cargo público a pessoa condenada por maus-tratos a animais.

Outro, reconhece risco e necessidade de porte de arma a atirador esportivo legamente constituído e aos vigilantes de segurança privados.

O PL 12/2022, também aprovado, determina distribuição gratuita de escova de dentes aos professores do Acre.

Os deputados aprovaram ainda a doação de veículos apreendidos às sociedades que atuam com assistência social no Acre.

Aprovado também o PL de autoria dos deputados Pedro Longo e Meire Serafim que proíbe o comérico e transporte de fogos de artíficio que façam barulho. Foram 12 votos favoráveis, 4 contrários e duas abstenções.

O Líder do Governo na Aleac, Pedro Longo, agradeceu aos colegas que apoiaram o PL dos fogos de artifício. “Esta Casa atende anseio muito grande da nossa população, que tem pessoas autistas, enfermos”, destacando os efeitos do barulho de fogos sobre os animais de estimação.

O deputado Antônio Pedro aproveitou as explicações pessoais para falar sobre o evento agropecuário denominado Xapuri Agro Show. Ele também destacou as várias obras no município de Xapuri.