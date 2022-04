Leo de Brito participa de ato em defesa dos povos indígenas em Brasília

Apoiador das pautas indígenas e defensor dos direitos dos povos tradicionais, o deputado federal Leo de Brito (PT-AC) esteve nesta segunda-feira, 11, no Acampamento Terra Livre, que mobiliza cerca de oito mil indígenas de todo o país, em Brasília.

Leo de Brito caminhou ao lado dos indígenas que compõem a delegação do Acre e estão no acampamento, localizado na região central da capital federal, até a Praça dos Três Poderes, apoiando a manifestação que pede a demarcação das terras, a retirada das pautas que são contra os povos indígenas das votações no Congresso Nacional e, sobretudo, pedir respeito.

“Estou aqui para manifestar meu apoio, mas acima de tudo, dizer que estou do lado dos nossos irmãos indígenas que estão na luta, na resistência, contra esse governo genocida de Jair Bolsonaro que tem violado os direitos dos povos indígenas. Precisamos estar mobilizados, junto com nossos povos originários na luta por respeito e garantia de seus direitos. Essa é a luta da resistência”, afirmou o parlamentar.

Júnior Manchineri, um dos jovens indígenas que compõe a delegação acreana, informou que 33 indígenas do Estado estão em Brasília, no Acampamento Terra Livre.

“Temos aqui representantes de sete povos, contando com os Manchineri, Puyanawa, Shanenawa, Huni Kui, Yawanawá, dentre outros. Estamos aqui para lutar contra os garimpos e a mineração nas nossas terras, contra tudo que ameaça nosso território, nossa vida e de nossos parentes e que ameaça nossa história. Agradecemos o apoio do Leo nessa luta e seguiremos aqui, lutando e nos manifestando porque temos que colocar Bolsonaro para fora da presidência”, declarou o jovem.