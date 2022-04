Inscrições abertas para profissionais de ATeG do Senar Acre

Com a missão de promover cada vez mais atendimentos aos produtores rurais do Estado, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR – AC) abre novas inscrições para credenciamento de profissionais que trabalharão diretamente na Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do SENAR, através do Projeto Produzir no Campo.

cred4488

São 15 vagas para técnicos de campo nas cadeias produtivas de cafeicultura, piscicultura, mandiocultura, suinocultura e fruticultura, atendendo grupos de produtores mensalmente. A demanda pretende atender mais de 370 produtores rurais nos municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Mâncio Lima, Porto Acre e Senador Guiomard. Também há vaga para supervisor técnico que ficará responsável pelos 15 novos técnicos.

A divisão de técnicos para as cadeias produtivas/municípios ficará da seguinte forma:

CAFEICULTURA: 1 – Cruzeiro do Sul; 1 – Mâncio Lima; 1 – Assis Brasil; 1 – Acrelândia;

MANDIOCULTURA: 1 – Bujari; 1 – Porto Acre; 1 – Capixaba; 1 – Mâncio Lima; 1 – Senador Guiomard;

FRUTICULTURA: 2 – Capixaba;

SUINOCULTURA: 1 – Cruzeiro do Sul; 1 – Epitaciolândia;

PISCICULTURA: 1 – Cruzeiro do Sul; 1 – Mâncio Lima.

As inscrições seguem até o dia 4 de maio através do site oficial (http://www.faeac.org.br/portal/ ou https://bit.ly/3LKnynG), e os atendimentos têm previsão de início no segundo semestre deste ano.

SOBRE A ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GERENCIAL

Iniciada em 2019 no Acre, a oferta de ATeG é 100% gratuita durante o ciclo de dois anos, onde são seguidos os cinco passos da metodologia aplicada nacionalmente em todas as regionais do SENAR. Através destes passos, centenas de produtores acreanos têm acesso ao conhecimento especializado para otimizar suas respectivas produções, gerando melhora de qualidade e quantidade dos produtos. Isso impacta diretamente na qualidade de vida dos homens e mulheres do campo, garantindo o desenvolvimento do agronegócio acreano.

Atualmente, são atendidos mais de 600 produtores em 13 municípios, com oferta de ATeG para sete cadeias produtivas: piscicultura, horticultura, fruticultura, cafeicultura, pecuária de leite e corte, e mandiocultura.