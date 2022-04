O Instituto Federal do Tocantins (IFTO) publicou o edital do Processo Seletivo Simplificado para contratação de Professor Substituto para a unidade de Paraíso do Tocantins.

As vagas são para as áreas de Química, Informação e Comunicação, Geografia, Letras/Português/Libras, Letras/Português/Inglês, Tecnologia e Processamento de Alimentos e Física. Todas para regime de trabalho de 40h semanais. As habilitações exigidas para as vagas estão dispostas no item 2.2 do edital.

O prazo do contrato será definido pela administração no ato da contratação, conforme a necessidade e o planejamento institucionais, e poderá ser feita por um tempo determinado inicial máximo de até 1 (um) ano, podendo ser inferior, conforme disposto no inciso II do art. 4º da Lei nº 8.745, de 1993, admitidas prorrogações, no interesse da administração, desde que o prazo total não exceda a 2 (dois) anos.

Inscrições

A inscrição é gratuita e poderá ser efetuada entre os dias 1º a 11 de abril, mediante o envio, para o endereço de e-mail “[email protected]”, dos documentos constantes no item 7.3 do edital.

Seleção

O processo seletivo simplificado será realizado em duas etapas, ambas de caráter eliminatório e classificatório:

a) 1ª Etapa – Prova de Títulos;

b) 2ª Etapa – Prova de Desempenho Didático.

Todos os detalhes do processo seletivo como formulário de inscrição, cronograma, modelos de plano de aula, formulários diversos e demais procedimentos constam no Portal do IFTO.