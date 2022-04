Governo investe R$ 3 milhões em reformas e melhorias de unidades de Saúde do Juruá

O responsável pela Seinfra na região, Valdecir Simão, informa que os serviços seguem avançando e destaca o compromisso do governo em promover saúde ao acreano.

“O governo tem atuado com seriedade para melhorar a saúde pública. Com muita dedicação e compromisso, os benefícios estão alcançando o povo, que testemunha a chegada do desenvolvimento do setor no estado”, declara o gestor.

Com aporte superior a R$ 1,5 milhão, os serviços de troca de cobertura e piso, revestimento de esquadrias, restauração dos sistemas elétrico e hidráulico, além de nova pintura e recuperação de calçadas, vêm beneficiando a Unidade Mista de Marechal Thaumaturgo, o prédio do Serviço Móvel de Urgência (Samu) e o Hospital Regional do Juruá, em Cruzeiro do Sul. Outros R$ 220 mil são aplicados na adequação do muro da Unidade Mista de Rodrigues Alves.

Obra na Unidade Mista da Santa Luzia vai impactar a vida da população local

Mais de R$ 700 mil, fonte de recurso de emenda parlamentar do deputado federal Alan Rick, vêm sendo aplicados para reformar o bloco 2 da Unidade Mista da Vila Santa Luzia, na zona rural de Cruzeiro do Sul.

Construído em 1982, o centro de urgência e emergência atende mais de 20 mil moradores do vilarejo e ramais adjacentes. Pela primeira vez em 40 anos de história, a estrutura recebe intervenção do Estado.

Nesta sexta-feira, 8, a unidade recebeu visita técnica da Sesacre, que também conheceu as instalações de outros prédios da Saúde, em Cruzeiro do Sul. A secretária adjunta da pasta, Adriana Lobão, classifica como relevantes os investimentos na região. “O nosso governo é sensível às necessidades da população e, com vultosos investimentos, entende que saúde é vida”, reflete.

O espaço vem sendo beneficiado com nova pintura, cobertura, forro e piso; troca dos sistemas elétrico, hidráulico e sanitário; revestimento de esquadrias, além da implantação de sistemas de combate a incêndio, de sonorização e climatização, entre outros serviços.

Luciano Silva Cunha, gerente-geral da unidade, enfatiza que a reforma era promessa de gestões passadas, mas que o governo atual vai tornar real o sonho. “Uma obra que vai impactar a vida da população local. Para nós, é um privilégio receber esse presente do governo”, agradece.