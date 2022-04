O coordenador de Turismo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio/AC), João Bosco Nunes, esteve, de 21 a 31 de março, em agenda no interior do Estado para apresentar o projeto Aqui Tem Turismo 2022. Na ocasião, Nunes esteve presente em Brasiléia, Epitaciolândia, Assis Brasil, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, e contou com a presença de representantes dos municípios transfronteiriços acreanos. O Aqui Tem Turismo, projeto idealizado pelo Sistema Comércio AC (Fecomércio, Sindicatos, Sesc e Senac) tem como principal objetivo fomentar a retomada do setor, com ênfase no turismo doméstico. Em 2021, ele foi lançado em Cruzeiro do Sul e, na ocasião, contou com a participação do responsável pelo Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade (Cetur), Alexandre Sampaio, que preside a Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação (FBHA); e do biólogo Richard Rassmussen, como convidado especial e palestrante. O presidente da Fecomércio/AC, Leandro Domingos, mesmo em outras agendas, manifestou opinião quanto ao assunto e relembrou que o turismo foi um dos setores mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus. “A CNC, por meio do CETUR, lançou também o projeto Vai Turismo – Rumo ao Futuro, que visa orientar através de propostas e estratégias do setor aos candidatos ao próximo pleito de 2022 e, nós, aqui no Acre, damos continuidade a esse projeto e atuamos também com o Aqui Tem Turismo, com o objetivo de fortalecer nosso potencial na integração fronteiriça BRA – PER – BOL”, disse. De acordo com o coordenador de Turismo, João Bosco Nunes, a ideia das ações realizadas era, basicamente, mobilizar e sensibilizar todos os atuantes no turismo e seus representantes municipais. “Nosso intuito é fortalecer cada vez mais o segmento empresarial, associações de classe, gestores de base comunitária e demais instituições públicas e privadas. A meta do projeto foi integralmente atingida, já que conseguimos despertar no trade turístico existente no Vale do Acre e no Vale do Juruá o sentimento de construirmos juntos futuras experiências no turismo”, disse. Nunes relembrou que, neste momento, em que o mercado doméstico e o internacional geram demanda turística reprimida, há uma oportunidade de mostrar o Acre como destino de natureza. “Além de rica história e cultura, de experiências exóticas e exclusivas, ressaltando ainda a nossa estratégica posição geográfica do Acre como Portal da Panamazônia, por meio da Estrada do Pacífico/Carretera InterOceánica, interligando os nossos povos e as nossas nações”. Impressões O presidente do Sindicato dos Lojistas de Plácido de Castro, Gilmar Pessoa, parabenizou a Fecomércio pelos eventos que estão acontecendo. “Em Brasileia foi um sucesso, principalmente pela participação dos municípios da tríplice fronteira. O turismo é a saúde para nossa região, é a força, é empreendimento, é emprego. Sonhamos agora que vamos ter um turismo acreano forte, pois precisamos disso”, afirmou. Para o presidente do Sindicato dos Comerciantes de Brasiléia, Junior Revollo, participar desta iniciativa foi de extremo proveito, vez que reuniu representantes de municípios que serão beneficiados diretamente com a campanha. “Agradecemos a parceria da Fecomércio/AC, do Sebrae no Acre, de entidades governamentais e do empresariado local. A regional do Alto Acre tem um grande potencial turístico, precisamos ainda acertar alguns parafusos para que a engrenagem dê certo”, disse. O prefeito de Xapuri, Bira, relembrou que o resgate do turismo é de suma importância, principalmente no atual momento. “É importante para todos juntarmos os atores nesta área do turismo – principalmente das prefeituras, que tentam a todo custo promover o setor – e o projeto vem de encontro a No Juruá, a secretária Municipal de Turismo de Cruzeiro do Sul, Gleiciane Cruz, reforça que as parcerias são fundamentais, porque são através desses projetos, que os trabalhos são alinhados e realizados. “A visita da Fecomércio/AC veio para fortalecer a economia dos setores turísticos, promovendo os destinos do Vale do Juruá com os produtos turísticos da comunidade do Croa, Parque Nacional da Serra do Divisor e a comunidade indígena Puyanawas”, finalizou.

