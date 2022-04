Concurso de professor em Sena: inscrição até quarta-feira (13)

A Prefeitura de Sena Madureira mantém abertas até o dia 13/4, quarta-feira, inscrição para concurso para contratação de professor de licenciatura plena para a educação do município. O salário é de R$1.596,66 para um contrato de 25 horas.

As inscrições serão realizadas, exclusivamente, via Internet, nos dias designados no cronograma do certame no endereço eletrônico http://fundape.ufac.br, mediante o preenchimento do formulário de inscrição, no horário local.

O formulário de inscrição deverá ser preenchido na íntegra e com toda atenção, de modo que nele constem as informações exatas e verídicas, sob pena de cancelamento da inscrição.

CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Publicação do Edital 07/04/2022

Período de Inscrição 11 a 13/04/2022

Divulgação das Inscrições Deferidas 17/04/2022

Prazo de Recursos das Inscrições Indeferidas 18 e 19/04/2022

Respostas dos Recursos das Inscrições Indeferidas 22/04/2022

Divulgação dos Locais das Provas 24/04/2022

APLICAÇÃO DAS PROVAS 01/05/2022

Divulgação do Gabarito Preliminar 02/05/2022

Prazo de Interposição de Recursos do Gabarito Preliminar 03 e 04/05/2022

Divulgação do Gabarito Oficial – definitivo 08/05/2022

Divulgação do Resultado Preliminar da Prova Objetiva 08/05/2022

Prazo de Interposição de Recursos ao Resultado Preliminar da Prova Objetiva 09 e 10/05/2022

Resultado de Recursos ao Resultado Preliminar da Prova Objetiva 15/05/2022

Divulgação do Resultado Final 15/05/2022

EDITAL