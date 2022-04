A Câmara dos Deputados informa que estão abertas as inscrições para educadores e estudantes que desejam participar da edição 2022 do Câmara Mirim, programa que simula o processo legislativo com alunos do ensino fundamental.

Educadores

Educadores(as) que estejam atualmente trabalhando com estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, seja em escolas públicas ou particulares, seja vinculados(as) a Câmaras Mirins Municipais, já podem inscrever suas turmas. Para isso, o educador interessado deve preparar uma redação de até 40 linhas sobre a importância do parlamento na democracia e enviá-la por e-mail até 2 de maio. O resultado será divulgado até 9 de maio.

São duas as modalidades de participação para os educadores:

– Novos(as) Educadores(as) – aqueles(as) que nunca participaram do Câmara Mirim.

– Educadores(as) Parceiros(as) – aqueles(as) que já participaram de edições anteriores do Câmara Mirim.

Os educadores selecionados passam a integrar o Câmara Mirim 2022, e suas turmas participarão da jornada de simulação parlamentar, em que irão analisar e votar os projetos de lei selecionados.

Estudantes

Estudantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental podem participar de forma independente, enviando um projeto de lei de sua autoria ao portal Plenarinho até o dia 3 de julho, através de formulário eletrônico.

As propostas inscritas serão avaliadas por uma equipe de consultores da Câmara dos Deputados, que selecionará as três melhores ideias. A data prevista para divulgação do resultado é 5 de agosto de 2022.

Sobre o Câmara Mirim

O Câmara Mirim é uma ação educativa anual promovida pelo Plenarinho – portal infantojuvenil da Câmara dos Deputados. Em uma simulação da atividade parlamentar, crianças e adolescentes fazem o papel de deputados mirins e apresentam, debatem e votam três projetos de lei selecionados em concurso aberto a estudantes do 5º ao 9º ano de todo o país.

Devido à pandemia de Covid-19, a edição de 2022 terá encontros virtuais, nos dias 19, 20 e 21 de outubro de 2022.

Serviço

Evento: Câmara Mirim 2022

Inscrições: educadores: até 2 de maio; estudantes: até 3 de julho

Mais informações no portal Plenarinho.