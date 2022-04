O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de março, em Rio Branco, teve alta de 1,35%, 0,42 ponto percentual (p.p.) acima da taxa de 0,93% de fevereiro. Essa é a maior variação para um mês de março desde que o índice começou a ser calculado na capital acreana. No ano, o IPCA acumula alta de 3,18% e, nos últimos 12 meses, de 12,19%, acima dos 8,44% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. O resultado em 12 meses de Rio Branco é o terceiro maior, dentre os municípios e regiões metropolitanas pesquisadas, ficando atrás somente da região de Curitiba (PR) (14,37%) e São Luiz (MA) (12,22%). Em março de 2021, a variação mensal foi 0,96%.

Somente o grupo das comunicações teve crescimento negativo em março (-0,21%). Os demais grupos de produtos e serviços pesquisados tiveram alta nesse período. A maior variação (2,37%) veio de artigos de residência. Na sequência, transportes (2,01%), saúde e cuidados pessoais (1,81%) e habitação (1,33%). Os demais grupos ficaram entre 1,20% (alimentação) e 0,41% (despesas pessoais). O resultado do grupo transportes (3,02%) foi influenciado, principalmente, pela alta nos preços dos combustíveis (6,70%), em particular, o da gasolina (6,95%), subitem com maior impacto individual (0,44 p.p.) no índice do mês. Cabe lembrar que, no dia 11 de março, o preço médio de venda da gasolina da Petrobras para as distribuidoras foi reajustado em 18,77%. Além disso, houve altas nos preços do gás veicular (5,29%), do etanol (3,02%) e do óleo diesel (13,65%).

A equipe técnica do Observatório do Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre está elaborando o Boletim Completo do IPCA e do INPC de abril de 2022, que brevemente será publicado no site forumdoacre.org.br/observatorio.