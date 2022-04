Representantes de instituições ligadas ao agronegócio do Acre estiveram reunidos na primeira semana de março no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Acre (FAEAC), para participar do Seminário “Estratégias para Consolidação da Produção Intensiva de Grãos no Acre”, realizado pelo Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, através da Câmara Técnica do Agronegócio.

Seminário reuniu setor do agronegócio na sede da FAEAC. Foto: ASCOM/FAEAC

O encontro, que também teve parceria da Federação e da Embrapa – Acre, foi pensado para debater os caminhos que a cadeia produtiva vem trilhando no Estado, bem como elucidar questões dos participantes referentes às ações e investimentos necessários para o cultivo de milho e soja.

A popularidade dos grãos vem aumentando consideravelmente no Acre na última década: de acordo com dados do IBGE, nos últimos 10 anos, a área cultivada de milho no Acre caiu 15% – em compensação, a quantidade produzida subiu 28% e o rendimento de produção (kg/ha) cresceu 36%. Em 2021, a produção de milho ficou em cerca de 7.300 toneladas.

Já o cultivo de soja é mais recente: foi introduzido e incentivado em 2017 no Acre, e já nesse período, a produção do grão deu um salto de 7.000% e a produtividade foi de 60 sacas por hectare, um pouco acima da média nacional que é de 57 sacas. Em áreas já desmatadas com a utilização do sistema Integração Lavoura-Pecuária, o valor bruto do plantio de milho e soja foi de R$ 15.420,00 por hectare/ano.

INFRAESTRUTURA É ESSENCIAL

Assuero Veronez, presidente da Câmara do Agronegócio e titular da FAEAC, abriu o evento destacando a importância da infraestrutura em qualquer tipo de investimento, principalmente ligado à produção agropecuária: “Como podemos caminhar com mais segurança na consolidação dessas culturas? Infraestrutura é essencial para isso, e este é um desafio que muitos ainda estão estudando para criar soluções viáveis para todos, do pequeno ao grande produtor. Essa esperança é o que nos empurra, e também vai empurrar o Estado para um futuro promissor na produção de milho e soja.”

Assuero integrou a mesa de honra junto com o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom; o chefe geral da Embrapa – Acre, Bruno Pena Carvalho; representante da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA), Cláudio Malveira; secretário de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), Assurbanípal Barbary de Mesquita; e o chefe geral da Embrapa Cerrados, Sebastião Pedro da Silva Neto, convidado especialmente para palestrar aos participantes.

POTENCIAL IMENSO

Com o título “Estratégias para o Arranjo Produtivo de Produção Intensiva de Grãos no Acre”, o chefe geral da Embrapa Cerrados destacou a impressão positiva que o Acre lhe causou, principalmente no que diz respeito ao potencial de desenvolvimento na cadeia produtiva de grãos.

“O estado de vocês talvez seja a última fronteira que a produção de grãos atinge. Tenho mais de 35 anos de experiência com a cultura da soja, e posso afirmar que nunca vi um tamanho potencial como o que estou vendo aqui no Acre. É importante sempre destacar que toda produção sempre depende de duas coisas: clima e solo, além da fertilidade por si só, e em apenas cinco anos de história da soja, o Acre já possui a maior produtividade da Região Norte”, explicou Sebastião.

Durante sua palestra, ele também enfatizou a importância de construir um preparo para que o sistema desta cadeia produtiva não “atropele” os produtores que desejam investir nesta produção. “Dentro de toda cadeia produtiva, existe um sistema, e ele pode atropelar muitos produtores nesse processo. Portanto, devemos sempre estudar e analisar o máximo possível para investirmos corretamente na infraestrutura que os grãos exigem”, disse.

DESAFIOS PELA FRENTE

Judson Valentim, pesquisador da Embrapa – Acre, também foi convidado para palestrar no seminário. Com a apresentação “Perspectivas das Cadeias Produtivas de Soja e Milho no Acre”, Valentim trouxe um panorama da evolução destes dois plantios no solo acreanos, além de destacar as principais dificuldades que impedem a adoção em larga escala de inovações agropecuárias no Estado.

“Para criar soluções, é preciso entender os problemas em sua complexidade. Ao termos acesso aos diferentes tipos de produção, podemos consolidar mais vias de acesso ao caminho que desejamos trilhar no setor. Com o apoio destes conhecimentos diversos, podemos contornar o que causa certo tipo de impedimento na evolução agropecuária, como, por exemplo, as políticas inadequadas (de educação, licenciamento ambiental, etc); insuficiência de mão-de-obra qualificada; burocracia na concessão do crédito rural; infraestrutura deficiente/insuficiente; entre outros”, explicou Valentim.

Ao fim das apresentações, foi iniciado um debate para troca de ideias e respostas às dúvidas dos participantes, constituindo um público ligado ao setor do agronegócio através de produção rural, venda de equipamentos, funcionários de instituições parcerias, entre outros.