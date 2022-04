Feira do Emprego Jovem aprendiz alcança 540 pessoas no Acre

Gerar empregos e fazer a conexão entre empregadores e possíveis candidatos às vagas de emprego é um dos objetivos fundamentais da Feira do Primeiro Emprego Jovem Aprendiz, evento idealizado pelo Conselho Tutelar de Rio Branco, que aconteceu neste sábado, 9, no auditório do Centro Universitário Estácio Unimeta, durante o período da manhã e da tarde.

Com o apoio do governo do Acre, a Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (Seet) é um dos apoiadores da feira, que busca atingir os jovens entre 14 e 24 anos que nunca trabalharam de carteira assinada.

Durante todo o dia, os presentes participaram de palestras e oficinas relacionadas à montagem de currículo, e como se apresentar em uma entrevista de emprego.

“O principal objetivo dessas palestras é enriquecer o adolescente no sentido de como ele deve falar e se portar nas entrevistas”, comenta Ari Oliveira, conselheiro tutelar de Rio Branco.

Na solenidade de abertura, as autoridades e idealizadores discursaram com o objetivo de fazer o incentivo aos participantes que buscam o primeiro emprego.

A feira foi criada a partir da ideia de Oliveira, que conheceu um evento semelhante em São Paulo. Foto: cedida

De acordo com o titular da Seet, Jhon Douglas da Costa, o governador Gladson Cameli tem buscado fomentar o mercado do empreendedorismo e gerar oportunidades tanto para os jovens, quanto para aqueles que buscam colocação no mercado de trabalho.

“Hoje participamos do primeiro feirão, uma ideia que foi proposta pelo conselheiro Ari. Junto com parceiros nós conseguimos executar a proposta, e alcançamos mais de 540 jovens”, conta.

O gestor afirma ainda que a expectativa era de que aproximadamente 300 jovens e adolescentes participariam da feira. Além disso, Costa ressalta que a proposta foi executada, e os participantes se aproximaram da indústria, da empresa e do comércio, o que abre um leque de oportunidades para empreender.

Entre os representantes dos parceiros do evento estavam: Ari Oliveira, conselheiro tutelar; Roberto Santos, reitor do Centro Universitário Estácio Unimeta; Marfisa Galvão, vice-prefeita de Rio Branco; Fagner Calegário, membro titular da comissão da infância e adolescência da Assembleia Legislativa do Estado do Acre; Egídio Garó, assessor da presidência da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado do Acre (Fecomércio); Jhon Douglas da Costa, secretário da Seet; Bruno Moraes, representante do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado do Acre (Seac); e Raul Costa, gestor de pessoas da Isao.

A programação inclui também a entrega de currículos, que serão montados durante o evento, para as empresas participantes.