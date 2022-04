Saiu resoltudo preliminar dos bombeiros do Acre: edital aqui

O Governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Acre (Seplag) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), publica no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 13.262-B, edição extra desta sexta-feira, 8, a republicação do edital Nº 008 SEPLAG/CBMAC, com o resultado preliminar da prova objetiva, abertura do prazo para interposição de recurso e divulgação do cronograma das próximas etapas do concurso para Aluno Soldado do Corpo de Bombeiros Militar.

Os candidatos devem se atentar para os prazos, pois não haverá prorrogação. O candidato poderá interpor recurso contra o resultado/classificação preliminar da prova objetiva no período das 7h do dia 11 de abril até às 14h do dia 12 de abril de 2022, por meio de link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba Recursos.

Os resultados das análises dos recursos contra as questões da prova objetiva e gabaritos preliminares serão divulgados no site do IBFC www.ibfc.org.br, na aba “Resultados”.

Os horários mencionados no Edital obedecerão ao horário local da cidade de Rio Branco/AC.

Item Atividade Início Término

1 Prazo para recursos contra o resultado preliminar da prova objetiva 11/04/2022 12/04/2022

2 Divulgação do resultado definitivo da prova objetiva 18/04/2022 18/04/2022

3 Convocação – Prova de Aptidão Física 18/04/2022 18/04/2022

4 Convocação – Exame Psicotécnico 18/04/2022 18/04/2022

5 Realização – Exame Psicotécnico 21/04/2022 21/04/2022

6 Realização – Prova de Aptidão Física 24/04/2022 24/04/2022

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o IBFC por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC), pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30 ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Confira aqui o edital.