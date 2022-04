PM de Goiás está recrutando novos policiais; salário de R$6,3 mil

O Governo de Goiás publicou no Diário Oficial desta sexta-feira (8) os editais para realização de concurso público com 1.670 vagas para a Polícia Militar de Goiás. Os salários estão entre R$ 6.353,13 e R$ 13.901,80 e contemplam cargos de cadete, 2º tenente e soldado. É o primeiro dos quatro certames previstos para este ano na área da Segurança Pública.

Os editais lançados hoje visam o preenchimento de 100 vagas para o cargo de cadete, com salário inicial de R$ 8.433,73; 50 vagas para 2º tenente (médico, odontólogo e psicólogo), cujo vencimento é R$ 13.901,80; e traz 1.520 oportunidades para soldado (20 para músico e 1,5 mil para combatente). Neste caso, a remuneração de início de carreira é R$ 6.353,13. As informações são do portal Estado de Goiás.

Saiba mais:

https://www.institutoaocp.org.br/concurso.jsp?id=396