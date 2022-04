Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena 2470, realizado na noite deste sábado (9) pela Caixa Econômica Federal. O prêmio principal estava estimado em R$ 48,208 milhões e agora subirá para R$ 60 milhões. O sorteio foi realizado no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, 750, em São Paulo (SP).

Vejas os números sorteados: 08 – 33 – 40 – 42- 48 – 51