O estudo desenvolvido por Beatriz Oliveira de Farias, Maysa Mandetta e Kayo Bianco, do Laboratório de Microrganismos de Referência do Instituto Nacional de Controle de Qualidade em Saúde (INCQS/Fiocruz), publicado em fevereiro na revista Microbial Drug Resistance (Mary Ann Liebert), mostrou a disseminação ambiental de bactérias com perfil de múltipla resistência aos antimicrobianos. Este é o primeiro estudo genômico de E. faecium resistente à vancomicina recuperado de estações de tratamento de esgoto no Brasil, do qual também participaram Ana Paula Nascimento, Andressa Gonçalves de Brito e Thais Moreira, alunas do Programa de Pós-Graduação em Vigilância Sanitária (PPGVS/ INCQS/Fiocruz).

Intitulado Genomic Analysis of Multidrug-Resistant Enterococcus faecium Harboring vanA Gene from Wastewater Treatment Plants, o artigo integra o trabalho de conclusão de Beatriz no curso de Residência Multiprofissional em Saúde na área de Vigilância Sanitária do INCQS/Fiocruz, sob a orientação de Maysa e Kayo, ambos membros da Rede Genômica da Fiocruz.

Neste estudo os genomas E. faecium analisados foram sequenciados para melhor compreensão dos determinantes da resistência antimicrobiana, virulência e características epidemiológicas, considerando a preocupação com a disseminação ambiental da resistência e sua relevância na perspectiva da saúde global.

“Esta bactéria é um patógeno oportunista que surgiu como um importante agente responsável por infecções hospitalares. Sua disseminação levou a desafios no ambiente hospitalar, dificultando as opções terapêuticas disponíveis para o tratamento de infecções”, esclarecem Maysa e Kayo.

A pesquisa revelou que todas as cepas apresentavam perfil de múltipla resistência aos antimicrobianos, sendo cinco destas provenientes de efluentes tratados. Múltiplos genes de resistência antimicrobiana foram encontrados e todas as cepas foram preditas como patógenos humanos. A análise de epidemiológica revelou a presença de cepas frequentemente associadas a surtos hospitalares. Os resultados apontam para a disseminação ambiental deste patógeno carreando diversos genes de resistência aos antimicrobianos.

Beatriz, que atualmente é aluna de mestrado acadêmico PPGVS/INCQS/Fiocruz, contou que está feliz por sua pesquisa ter gerado resultados relevantes: “Os resultados demonstram a importância do estudo de microrganismos resistentes no âmbito ambiental”, enfatizou.