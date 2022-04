Ufac inaugura Teatro Laboratório através de emenda de Léo

Leo de Brito representou os parlamentares no evento e reafirmou seu compromisso com a universidade

Professores, acadêmicos da Universidade Federal do Acre (Ufac) e a sociedade civil celebraram nesta sexta-feira, 8, a realização de um projeto idealizado anos atrás para o curso de Artes Cênicas com a inauguração do Teatro Laboratório, construído com recursos destinado por meio de emenda da bancada federal, da qual o deputado federal Leo de Brito (PT-AC) faz parte e fez questão de ir prestigiar o momento histórico para educação do Estado.

Leo de Brito destaca que a emenda, encaminhada pela bancada em 2018, no valor de R$ 17 milhões possibilitou a construção de obras como a do Laboratório de Cenografia, Maquiagem e de Figurino e, ainda, de salas de multiuso e de guarda de material.

“Nosso trabalho pela valorização da Educação e da nossa Ufac não para e vem dando bons resultados. Hoje, estamos inaugurando, com recursos da nossa emenda de bancada de 2018, o Laboratório de Artes Cênicas. Esse é um espaço modelo que vai ajudar os acadêmicos da universidade, mas também deve atender às demandas da comunidade em projetos de pesquisa, extensão e ensino. Esse é um trabalho de fortalecimento que temos feito tanto no primeiro mandato, quanto no segundo. Esse é um meio de valorizarmos esse patrimônio da Educação do Estado do Acre que é a nossa Ufac”, disse o deputado federal.

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Artes Cênicas, professor Leonel Carneiro lembrou do início da instalação do curso e das adaptações que precisaram ser feitas para que as aulas ocorressem.

“No início, o curso estava no mesmo prédio do curso de Música porque temos especificidades diferentes de outros cursos como, por exemplo, salas com teto mais baixo. Desde a criação do curso de Artes Cênicas, tínhamos esse sonho, de um espaços adequado para realizar nossas práticas sem ficar competindo com outras aulas. Por isso, é uma alegria muito grande estar aqui hoje. É um momento muito significativo”, afirmou Leonel Carneiro.

Espaço adequado é sonho realizado

Ecio Rodrigues, coordenador do curso de Artes Cênicas, se emocionou na solenidade de inauguração e fez questão de agradecer a cada trabalhador que ajudou a construir o espaço do laboratório. Esse espaço aqui é uma conquista de todos nós, de cada um que veio trabalhar, pintar, colocar um tijolo. Esse espaço aqui era só um prédio e foi gasto muito dinheiro. É o público que nos paga para estarmos aqui, somos servidores públicos. Nós temos que fazer esse prédio ficar vivo com pessoas criando, produzindo. Porque sem arte o mundo é triste. O mundo traz guerras, fome. Nesse momento tão difícil da humanidade, se as pessoas tivessem arte e Deus no coração, o mundo ia ser melhor. Sem arte não se vive”.

Fernando Alves, professor de Artes Cênicas, reiterou a importância desse momento para o curso, mas também para a comunidade que terá acesso a arte produzida com ainda mais qualidade.

“É um momento ímpar. Sou acadêmico do curso desde 2014. Sabia dessa nossa necessidade no antigo bloco. Tínhamos um espaço, mas não era adequado como esse. Foi por meio das emendas parlamentares, com esse apoio do deputado Leo e dos demais, hoje temos um espaço maravilhoso, com vários ambientes para atender as necessidades das disciplinas e isso, para um professor de arte é como se fosse um pote de ouro. Nós vamos qualificar nosso ensino para levar para a comunidade”, reiterou Alves.

A reitora da universidade, Guida Aquino, agradeceu o apoio recebido pela bancada federal de 2018, no ato representada pelo deputado Leo de Brito que segue exercendo mandato na Câmara Federal. “Nós estamos prestando contas de todos investimentos destinados a Universidade Federal do Acre. Recebemos recursos no valor total de R$ 17,5 milhões, sendo R$ 14 milhões para investimentos e R$ 3 milhões para custeios. Entregamos mais um espaço e no decorrer do mês, vamos continuar entregando as obras que foram frutos dessa emenda de bancada. Fica aqui a nossa gratidão a toda a bancada que nos ajudou”, concluiu Guida Aquino.