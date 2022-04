O concurso para o preenchimento de quinze vagas no cargo de juiz de Direito substituto do Poder Judiciário do Acre foi retomado. O certame estava suspenso desde abril de 2021 em razão das restrições sanitárias decorrentes do estado de pandemia da COVID-19 no país.

Com o edital nº 26 publicado na edição desta sexta-feira, 8, do Diário da Justiça Eletrônico, a presidente do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), desembargadora Waldirene Cordeiro, revogou o edital que suspendeu o concurso e o edital de atos lançados dando continuidade ao edital nº 1 com novo cronograma estimado.

Com as alterações, o início da aplicação da prova oral está previsto para o dia 29 de agosto de 2022.

Das quinze vagas ofertadas no concurso, uma é reservada aos candidatos com deficiência e três destinadas aos candidatos negros. As inscrições foram abertas em janeiro de 2019.

