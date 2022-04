Governo pode retificar edital de concurso dos bombeiros do Acre

O governo informa que já notificou a empresa responsável pelo concurso do Corpo de Bombeiros do Acre. Além disso, o edital pode ser retifidado.

Veja a nota:

Governo se manifesta a respeito de resultado da prova do CBMA

O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) e do Corpo de Bombeiros Militar (CBMAC), informa aos candidatos que já está ciente da situação envolvendo o resultado preliminar da prova objetiva. A empresa responsável pela aplicação das provas foi notificada para que se posicione a respeito. Mediante esse posicionamento, caso seja necessário, o edital poderá vir a ser retificado o mais breve possível.

Ricardo Brandão

Secretário de Estado de Planejamento e Gestão