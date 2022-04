O Mais Médicos atingiu o menor número de novos contratos em 2021, com 2.670 profissionais. É a menor quantidade desde o início do programa, em 2013. Os dados são do Ministério da Saúde e foram obtidos pela Fiquem Sabendo por meio da Lei de Acesso à Informação.

Os brasileiros representam mais de 80% dos contratos atuais. Mesmo depois da saída oficial de Cuba do programa, os cubanos ainda têm mais representantes do que outros países: 15%, à frente de Bolívia, Argentina e Uruguai.

Clique aqui para ver os dados enviados pelo Ministério da Saúde, inclusive com informações por cidade e UF.