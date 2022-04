Com a redução de custos de operação do sistema elétrico, o Governo Federal antecipou o fim da bandeira escassez hídrica para 15 de abril. Com a manutenção das atuais condições de chuva, a perspectiva é de bandeira verde até o final do ano.

O retorno da bandeira verde resultará, segundo o Ministério das Minas e Energia, em uma redução média de cerca de 20% na conta de luz do consumidor residencial.

Em 2021, o Brasil enfrentou a pior seca já registrada na história. Para garantir a segurança no fornecimento de energia elétrica, o País utilizou todos os recursos disponíveis e o Governo Federal teve que tomar medidas excepcionais, as quais foram baixadas neste mês de abril.

As ações tomadas pelo Governo, aliada à ocorrência de chuvas, permitiram a redução das termelétricas ligadas. Com essa medida e o aumento da produção das hidrelétricas e das fontes eólica e solar, os custos serão menores durante o próximo período seco, que vai de maio a novembro. Isso se traduzirá em menores tarifas para os consumidores.