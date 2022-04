s inscritos no concurso do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) para recenseador e agente censitário já podem conferir os locais onde farão a prova objetiva, marcada para domingo (10). A consulta deve ser realizada por este link, inserindo CPF.

Destinado a preencher 206.891 vagas para realização do Censo Demográfico 2022, o processo seletivo registrou 621.228 candidatos de todos os estados do país, de acordo com dados da FGV (Fundação Getúlio Vargas).

São 349.437 inscritos para 183.021 vagas de recenseador. Já para os 23.870 postos de agente censitário (supervisor e municipal), a seleção totaliza 271.791 participantes. Confira a concorrência média por município nos links abaixo:

Todos os candidatos farão a prova objetiva neste domingo. A avaliação cobrará a resolução de 50 questões de múltipla escolha para recenseador e de 60 para agente. O conteúdo programático engloba:

língua portuguesa, ética no serviço público e conhecimentos técnicos para todas as vagas;

raciocínio lógico quantitativo e noções de administração/situações gerenciais para agente;

matemática somente para recenseador.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem obter mais informações com a FGV por meio do telefone 0800 283 4628, além do e-mail [email protected].