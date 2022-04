O controlador-geral do Estado do Acre, Luis Almir Brandão Soares, visitou, nesta terça-feira, 5, a Controladoria-Geral da União (CGU) para discutir a parceria dos dos dois órgãos (estadual e municipal), com a intenção de implementar a Ouvidoria-Geral do Estado.

A reunião decorreu de uma solicitação do governador Gladson Cameli. Segundo Brandão, a visita também teve como objetivo estreitar os laços dos dois órgãos de controle. “Assim caminharemos colaborando com a CGU, conforme determinação do chefe do Executivo, Gladson Cameli”, disse.

De acordo com Brandão, o governador tem visitado os órgãos de controle e sempre se coloca à disposição no sentido de garantir todo o apoio possível para que executem seus trabalhos. “Na CGE também estamos prontos para colaborar com a CGU no que for possível”, afirmou o controlador-geral do Acre.