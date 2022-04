Acre é sede dos Jogos Universitários 2022 na região Norte

O Acre será sede, na Região Norte, dos Jogos Universitários 2022. A novidade foi anunciada em reunião nesta terça-feira, 5, com o secretário de Educação, Cultura e Esportes (SEE), Aberson Carvalho, e o presidente da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU), Luciano Cabral.

O governo do Acre será um dos parceiros desse grande evento esportivo que deve receber cerca de 300 atletas e toda a comunidade acadêmica acreana. Segundo o chefe do Departamento de Esportes da SEE, Junior Santiago, a ideia é que as seletivas sejam no fim de junho ou início de julho, trazendo ao estado quatro modalidades: basquete 3X3, vôlei de praia, futsal e beach tennis.

A reunião contou com a participação de representantes do governo do Acre e CBDU (Foto: Márcia Moreira)

“Nesta reunião, nossa equipe finalizou as tratativas da contrapartida do Estado, que sempre faz questão de incentivar a realização de eventos esportivos, conforme orientação do governador Gladson Cameli”, destacou Santiago.

De acordo com o gestor da SEE, a promoção de eventos esportivos dessa dimensão, além de fortalecer a cadeia produtiva do Acre, também reforça a cultura de paz: “Temos como prioridade apoiar ações como essa, que dão perspectiva de futuro por meio do esporte aos nossos estudantes. É por isso que seguimos investindo nas melhorias dos ginásios nos municípios e nos estádios, além de apoiar eventos de cunho esportivo como esse”, pontuou Aberson.

O presidente da CBDU aproveitou o momento para relatar o protagonismo do Acre no cenário nacional. “Os atletas acreanos, com apoio do governo e da Federação Acreana de Desporto Universitário, têm participado das competições por todo o Brasil com uma quantidade significativa e atletas que, em boa parte, angariam bons resultados, e isso chamou bastante nossa atenção. Por isso viemos aqui para agradecer e trazer um evento nosso, para que o Acre não fique apenas sendo referência em participação, mas também um destino para as outras unidades federativas”, disse Luciano Cabral.