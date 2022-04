a sessão desta terça-feira (05), o vereador Célio Gadelha (MDB), alertou para o crescimento alarmante da violência, com assaltos, latrocínio e execuções ocorridos nos últimos dias na Capital.

‘’É lamentável e isso causa indignação, eu sei que todos vocês também tem essa preocupação, aqueles trabalhadores que prestam serviço para comunidade não tem segurança nenhuma, e isso não pode acontecer, nós temos que cobrar do Secretário de Segurança, do Comandante da Policia Militar, temos que cobrar das autoridade competentes para que façam algo e dê respostas para a população ‘’ disse o vereador.

Ainda em sua fala, o orador afirmou que irá apresentar requerimento para criar uma comissão para intermediar com as autoridades responsáveis pela segurança pública do Estado, para cobrar ações eficazes para a população.

Por fim, o parlamentar prestou apoio aos servidores municipais da educação,que manifestavam em frente a Câmara revindicando melhorias salariais.

‘’A educação está reivindicando o direito que é seu, também é uma preocupação nossa, e eu tenho certeza que não é só uma preocupação minha mais de todos os vereadores que querem fazer o que é melhor para os trabalhadores, para essas pessoas que estão aí na linha de frente da educação, professores e que prestam serviços à população’’, concluiu o vereador.