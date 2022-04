Vereador Antônio Morais cobra do executivo o envio do PL do reajuste salarial dos servidores municipais

O vereador Antônio Morais (PSB), usou Tribuna desta terça-feira (5), da Câmara de vereadores de Rio Branco para cobrar que o executivo encaminhe o Projeto de Lei para a casa legislativa para apreciação dos pares. O parlamentar afirmou que a proposta apresentada por ele, para que o Abono Salarial seja pago em duas parcelas, uma em maio e outra em outubro, teria sido aceita pelo prefeito Tião Bocalom (Progressistas).

‘’A gente tem que o mais rápido possível ver com a prefeitura para não ficar esse empurra, empurra, ou vem ou não vem esse projeto, porque hoje é 5 de abril e já estamos desde o começo do ano discutindo com o sindicato, segundo a comissão já praticamente tudo já está fechado só que o projeto tem que chegar na Câmara, precisamos do projeto o mais rápido’’, disse o vereador.