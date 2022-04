Wesley Moraes –

A inauguração da nova enfermaria do Pronto-Socorro (PS) de Rio Branco representa um grande avanço para a saúde pública e confirma o compromisso do governo do Estado com a população acreana.

Para a gerente-geral da unidade referência no atendimento de urgência e emergência, Maria Auxiliadora Vitorino, a ampliação de leitos de enfermaria trará mais conforto e dignidade ao pacientes.

Maria Auxiliadora Vitorino é a atual gerente-geral do Pronto-Socorro de Rio Branco. Foto: Wesley Moraes/Secom

“Nossos pacientes não ficarão mais tanto tempo nas observações e acomodados em poltronas por conta da alta demanda e da limitação dos nossos leitos. Eles terão um lugar digno enquanto se recuperam”, afirmou.

Além dos funcionários do próprio PS, cerca de 35 servidores que atuavam na linha de frente no combate à pandemia da covid-19 no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC) foram remanejados para trabalhar na enfermaria.

As transferências dos primeiros pacientes para a nova ala começam nesta terça-feira, 5. O prédio de dois pavimentos conta com 126 leitos de enfermaria. Para concluir a obra, foram necessários R$ 10,4 milhões em investimentos oriundos do governo do Estado e do Banco Mundial.